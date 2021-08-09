В Луховицком районе двое суток не могут потушить лесной пожар

В Луховицком районе Подмосковья двое суток не могут потушить лесной пожар. Пламя бушует между деревней Ольшаны и поселком городского типа Белоомут.

Огонь охватил 8 гектаров. С ним борются и на земле, и с воздуха – два вертолета берут воду из Оки и тоннами сбрасывают ее на горящий лес. Населенные пункты защитили от пламени минерализованными полосами – тракторами вспахали землю, чтобы пламя не могло идти дальше.

Все началось в 7 августа днем. Загорелся полигон летно-исследовательского института. К вечеру 8 августа пожар удалось локализовать. Закончить борьбу с огнем намерены за пару дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.