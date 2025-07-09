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09 июля, 14:15

Происшествия

Новости регионов: в Иркутской области мужчина погиб при падении со скалы

Новости регионов: в Иркутской области мужчина погиб при падении со скалы

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В Иркутской области 50-летний мужчина сорвался со скалы на мысе Скрипер. Тело погибшего удалось спустить только с помощью альпинистского снаряжения, на операцию спасателям понадобилось семь часов. Все обстоятельства происшествия устанавливает Следственный комитет.

По улицам Межгорья в Башкортостане бегал волчонок. Экипаж ДПС пытался прогнать животное с помощью сирены, но зверь ненадолго скрылся в кустах, а затем вернулся. По словам местных жителей, появление лесных хищников здесь не редкость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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