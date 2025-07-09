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Новости

09 июля, 11:45

Происшествия

Новости мира: около 100 человек погибли при наводнении в Техасе

Новости мира: около 100 человек погибли при наводнении в Техасе

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Новости мира: в Нью-Мексико объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

В результате разрушительного наводнения в Техасе погибли не менее 100 человек, более 160 числятся пропавшим без вести. Низменности вдоль реки Гваделупе были заполнены молодежными лагерями и кемпингами, поэтому происшествие принесло так много жертв. Спасательные отряды при поиску людей используют тяжелую технику, чтобы разбирать кучи мусора, которым заполнены берега. Им помогают сотни добровольцев.

Мощное наводнение накрыло соседний с Техасом штат Нью-Мексико. Спасатели предупреждают о стремительно растущем уровне воды из-за муссонных дождей. Люди оказались заперты в своих домах и автомобилях. Уже известно о гибели мужчины и двоих детей. Объявлена чрезвычайная ситуация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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