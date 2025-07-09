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09 июля, 11:30

Происшествия

В Курской области возбудили дело о теракте после атак ВСУ

В Курской области возбудили дело о теракте после атак ВСУ

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В Курской области возбуждено уголовное дело о теракте после атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую центральную больницу. По данным Следственного комитета, вечером 8 июля украинские военнослужащие с помощью беспилотника атаковали пляж, в результате чего погибли три человека, еще семь получили ранения.

Фрагменты дрона и поражающие элементы обнаружили на месте происшествия. Шестерых пострадавших после удара по пляжу экстренно госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказана необходимая помощь, их ждет курс реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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