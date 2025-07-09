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09 июля, 11:15

Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после ДТП в Зарайске

В Подмосковье возбудили дело после ДТП в Зарайске

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В Московской области возбуждено уголовное дело по факту аварии в округе Зарайск. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились несовершеннолетние.

В результате ДТП погибли 10-летний ребенок и водитель иномарки. Госпитализированы шесть детей в возрасте от 8 до 17 лет, водитель микроавтобуса и еще один взрослый пассажир. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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