В Курской области семь человек пострадали при ударе ВСУ по пляжу

Семь человек пострадали в Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу. Шесть из них были госпитализированы. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, трое пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас они находятся в больнице и будут проходить курс реабилитации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.