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09 июля, 09:30

Происшествия

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и BMW произошло в Зарайске

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и BMW произошло в Зарайске

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В Подмосковье полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в Зарайске. На трассе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль BMW, выехавший на встречную полосу.

В результате аварии погибли водитель иномарки и 10-летний ребенок, находившийся в минивэне. Еще семь пассажиров, среди которых шестеро детей, а также водитель микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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