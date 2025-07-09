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09 июля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку

Новости регионов: в Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку

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В Якутии самолет Ан-2, принадлежащий старательской артели, совершил вынужденную посадку. На борту находились три человека, включая двух членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, у воздушного судна сломались крылья. Экипаж эвакуировали на вертолете.

В Бурятии спасатели смогли снизить площадь лесных пожаров до 7,5 тысячи гектаров. Сейчас в республике действуют 23 лесных пожара. Благодаря работе более 650 спасателей и почти 100 единиц техники огонь удалось отвести от населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации по-прежнему сохраняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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