Новости мира: в Нью-Мексико объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

В американском штате Нью-Мексико объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. За короткое время выпало до шести сантиметров осадков. Погибли три человека – отец и двое детей, их унесло потоками воды. В Альбукерке река вышла из берегов, уровень воды превысил средние исторические показатели.

Мощный шторм обрушился на Белград. В столице Сербии прошли ливни с грозами, градом и сильным ветром. Стихия срывала обшивку со строящихся зданий и повалила строительный кран. В аэропорту Белграда временно нарушилось авиасообщение. По меньшей мере один человек пострадал.

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