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09 июля, 23:15

Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковных Люберцах

Два человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковных Люберцах

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Два человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП, которое произошло на трассе М-5 "Урал" в сторону Москвы в подмосковных Люберцах.

"Газель" остановилась на трассе из-за поломки. На место прибыл экипаж Госавтоинспекции. В этот момент в "Газель" врезался грузовик "МАЗ". От удара "Газель" столкнулась с находившимся перед ней патрульным автомобилем. Несмотря на удар, грузовик продолжил движение и по инерции врезался в иномарку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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