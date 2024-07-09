Новости регионов: домашних животных спасли во время пожара в Батайске

Из горящего жилого дома в Батайске спасли хомяка, шиншиллу и трех котов. Видео опубликовало МЧС России. Всех домашних животных передали хозяевам. Перед этим из дома эвакуировали всех жителей. Днем крыша многоэтажного дома вспыхнула, после чего огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. Для тушения на место ЧП прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 80 спасателей и 26 единиц техники. Причины пожара пока неизвестны.

Тем временем в Раменском парке произошел конфликт между посетителем и сотрудником тира. Мужчина сначала размахивал и угрожал ружьем, а после начал швыряться предметами. Работнику пришлось закрыться от недовольного клиента в помещении. По факту инцидента полиция начала проверку.