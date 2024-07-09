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09 июля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: 4 человека погибли в Белгородской области после обстрела ВСУ

Новости регионов: 4 человека погибли в Белгородской области после обстрела ВСУ

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Четыре человека погибли, еще 20 ранены в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что жители девяти населенных пунктов частично остались без света. В Шебекине в результате шести атак повреждены многоквартирные и частные дома, три социальных объекта, автобусы и автомобили.

Между тем крупный пожар произошел утром 9 июля в Вятских Полянах Кировской области. Пламя заметили местные жители. Как пишут в соцсетях, загорелось здание в районе речного порта. Сейчас выясняется, что стало причиной пожара.

Все 24 городских пляжа в Санкт-Петербурге непригодны для купания. Об этом сообщил Роспотребнадзор после проверки. Качество воды не соответствует санитарным нормам. У рискнувших искупаться есть все шансы подхватить острые кишечные инфекции или гепатит А.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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