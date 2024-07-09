Новости регионов: ФСБ задержала чиновника в Хабаровском крае

Сотрудники ФСБ задержали чиновника, который нанял вымышленных пожарных для тушения леса в Хабаровском крае. Так он пытался скрыть действительное положение дел и показать, что краевые службы готовы к пожароопасному сезону прошлого года. Чиновник представил более 50 фиктивных договоров, на которые из бюджета выделили свыше 30 миллионов рублей.

Между тем на трассе М-10 в Ленинградской области произошла крупная авария. У поселка столкнулись и загорелись два грузовика. Как рассказали очевидцы, одна из фур перевозила горючее. Из-за аварии дорога в сторону Санкт-Петербурга была полностью перекрыта. Пробка растянулась на несколько километров. Сейчас движение по трассе восстановлено.

Тем временем на Камчатке полицейские спасли медвежонка, который попался в рыболовные сети. Все произошло во время рейда в поисках браконьеров. На берегу моря наряд заметил хищника, который запутался в сетях. Чтобы разрезать снасти, полицейские привязали нож к лыжной палке.

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