Новости мира: неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 21-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим. К этому часу известно об одном погибшем, еще трое ранены. Нападавшего задержали, но информации о нем пока мало.

В Гватемале проснулся вулкан Фуэго. Он выбросил в воздух мощный столб огня и дыма. На красивое зрелище собралось много людей. Стоя на безопасном расстоянии они снимали происходящее на мобильные телефоны.

Сильнейший ливень в Дели разрушил 15 зданий. Спасатели срочно эвакуируют местных жителей, но одного из них спасти не удалось. По прогнозам синоптиков, сегодня ливни продолжатся, в городе всего за сутки выпала практически месячная норма осадков.

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