Автомобиль загорелся на Дмитровском шоссе в Москве

В Москве на Дмитровском шоссе загорелась машина. Водитель при этом выпрыгнул из салона и пытался оттолкать автомобиль.

Очевидцы говорят, что дорогу сейчас перекрыли, чтобы потушить машину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.