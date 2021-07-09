На западе Москвы сгорел автомобиль

Во дворе жилого дома на западе Москвы сгорела машина. Пожар случился на улице Крылатские Холмы в районе дома № 30. Очевидцы публикуют видеозаписи с места пожара. По их словам, после резкого хлопка повалил черный дым. Автомобиль выгорел весь. По словам очевидцев, стоящая позади машина тоже пострадала. Водители успели отогнать другие авто.

На Московской кольцевой перевернулся автомобиль. На кадрах видно, что микроавтобус лежит поперек дороги. На месте работают полицейские. О пострадавших и причинах ДТП не сообщается. Из-за аварии образовался затор.

На трассе М-5 в Самарской области в районе Жигулевска произошел пожар. Полыхающую фуру сняли очевидцы. Дым был заметен издалека. Пламя охватило весь огромный автомобиль. Причины возгорания пока неизвестны.

В столичном районе Лефортово произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома в Таможенном проезде, 1/9. На место прибыли несколько пожарных расчетов, полиция и медики. По предварительным данным, есть пострадавшие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.