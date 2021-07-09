На западе Москвы сгорел автомобиль

07:15
Во дворе жилого дома на западе Москвы сгорела машина. Пожар случился на улице Крылатские Холмы в районе дома № 30. Очевидцы публикуют видеозаписи с места пожара. По их словам, после резкого хлопка повалил черный дым. Автомобиль выгорел весь. По словам очевидцев, стоящая позади машина тоже пострадала. Водители успели отогнать другие авто.
На Московской кольцевой перевернулся автомобиль. На кадрах видно, что микроавтобус лежит поперек дороги. На месте работают полицейские. О пострадавших и причинах ДТП не сообщается. Из-за аварии образовался затор.
На трассе М-5 в Самарской области в районе Жигулевска произошел пожар. Полыхающую фуру сняли очевидцы. Дым был заметен издалека. Пламя охватило весь огромный автомобиль. Причины возгорания пока неизвестны.
В столичном районе Лефортово произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома в Таможенном проезде, 1/9. На место прибыли несколько пожарных расчетов, полиция и медики. По предварительным данным, есть пострадавшие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: