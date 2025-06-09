Новости регионов: задержан подросток, разбивший стекла в электричке Фрязево – Москва

Транспортная полиция установила личности подростков, устроивших погром в электричке Фрязево – Москва. Один из них вел себя агрессивно и разбил несколько стекол в вагоне, причинив ущерб на крупную сумму – около 150 тысяч рублей. Нарушителя уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Ростовской области поймали беглого кенгуру по кличке Сидней. Он сбежал из зоопарка "Малинки". Животное ночью перепрыгнуло через высокий забор, а потом долго пряталось от жары и людей в густой листве. В поисковой операции участвовали около 100 человек. По словам специалистов, в настоящее время с кенгуру все в порядке, его уже вернули обратно в вольер.

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