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Происшествия

Число пострадавших при падении БПЛА в Воронеже увеличилось до трех человек

Число пострадавших при падении БПЛА в Воронеже увеличилось до трех человек

Число пострадавших при падении беспилотника в Воронеже увеличилось до трех человек

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Беспилотник упал в Воронеже 9 июня. По последним данным, пострадали три человека, у них легкие порезы. Людям уже оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждаются, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажку. Судя по кадрам, удар пришелся между вторым и третьим этажами. Окно одной из квартир разрушено полностью, выбиты стекла, а на стенах видны следы от огня. На месте в данный момент работают спецслужбы.

Как сообщили в управляющей компании дома, всего повреждены три квартиры и офис. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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