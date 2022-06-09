Блогер Валя Карнавал попала в аварию с электробусом в Москве. В Сети появились кадры с места происшествия.

Как объяснила сама девушка, ее Gelendwagen стоял на аварийке, а автобус якобы въехал в него и снес зеркало. Она добавила, что ее в этот момент в салоне не было, там находился водитель и менеджер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

