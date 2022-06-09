19 человек пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Сочи

В аварии с экскурсионным автобусом, грузовиком и "Газелью" в Сочи пострадали 19 человек. Такие данные сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

ДТП произошло в тоннеле на трассе "Адлер – Красная Поляна", в горном кластере. В салоне автобуса находились 32 пассажира, из них шестеро – дети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

