"Московский патруль": ветеран ВОВ пожаловалась на обман со стороны подрядчика

86-летняя Нинэль Букатая, ветеран Великой Отечественной войны, заявила, что ее обманул подрядчик по строительству бани.

Некий Николай Фрунков постучал к женщине в дверь и пообещал за неделю возвести небольшую постройку из бруса за 350 000 рублей. По договору ветеран должна была оплатить готовую постройку, однако из-за постоянного давления на жалось со стороны мужчины, она отдала подрядчику половину суммы. Однако позже мужчина стал требовать больше и начал угрожать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

