В Кокошкине сгорела детская площадка

В результате пожара на детской площадке в Кокошкине пострадавших нет. Об этом сообщило МЧС. Огонь вспыхнул прямо посреди жилого двора, дым было видно из других районов. На место оперативно прибыли спасатели. По словам очевидцев, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем.

14 человек попали в больницу после ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи. Авария произошла в горном кластере. В автобус въехал грузовик. Все пострадавшие взрослые. Всего в салоне находилось 32 пассажира, из них шестеро детей.

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве столичных районов Сокол и Аэропорт, которое ведется в рамках программы "Мой район". В качестве примера мэр привел ремонт поликлиники № 62. Он уточнил, что этот объект по времени постройки является довольной старым, однако по содержанию он стал совершенно современным.