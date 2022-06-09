В ТиНАО сгорела детская площадка

Детская площадка сгорела на 50 "квадратах" в ТиНАО, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Пожар вспыхнул прямо посреди жилого двора. По словам очевидцев, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.