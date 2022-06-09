Трафик на дорогах столицы в вечернее время составил 8 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 8 баллов. Вечерний трафик осложняют аварии. Зрители сообщили сразу о нескольких.

Так, на съезде с Третьего транспортного кольца на шоссе Энтузиастов грузовик столкнулся с такси. Судя по кадрам, грузовая машина заблокировала проезд. Позади скопились автомобили. На съезде и дальше по шоссе в сторону области сформировался затор.



Также в области буквально парализовало движение на трассе в Чеховском районе. ГИБДД по Московской области уточнило, что столкнулись три автомобиля. В результате четыре человека пострадали. Авария произошла на 72-м километре М2 Крым, в сторону области. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что под мостом стоит машина, рядом спасатели, и вереница застрявших автомобилей позади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.