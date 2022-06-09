В результате пожара на детской площадке в ТиНАО пострадавших нет

В результате пожара на детской площадке в Кокошкине пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар вспыхнул прямо посреди жилого двора, дым было видно из других районов. На место оперативно прибыли спасатели. По словам очевидцев, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.