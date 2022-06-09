На трассе М-2 в Чеховском районе возник затор из-за аварии

Движение по трассе М-2 в Чеховском районе перекрыли из-за ДТП. Новые кадры с места аварии прислали очевидцы. На место ДТП прибыли два вертолета.

Заявлений от пресс-службы ГИБДД пока не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.