Названа вероятная причина пожара на детской площадке в ТиНАО

Причиной пожара в Кокошкине могло стать неосторожное обращение детей с огнем. Об этом сообщили очевидцы.

Предупреждения о жаре запустили в метро Москвы. Дептранс советует пить больше воды и носить светлую одежду.

В России ограничат срок действия иностранных прав при получении водителем гражданства РФ.