Пожар на детской площадке в ТиНАО потушен

В Кокошкине полностью сгорела детская площадка. В МЧС сообщили, что пожар уже потушен.

Четверг, 9 июня, стал самым жарким днем в столице с начала года. Воздух прогрелся до 27–28 градусов.

Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Узбекистаном возобновят 23 июня.