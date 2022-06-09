Очевидцы сообщили о пожаре в ТиНАО

В Кокошкине горит детская площадка. Черный дым видно за несколько километров. Очевидцы заявили, что подойти к месту пожара даже на 15 метров невозможно из-за раскаленного воздуха.

Сообщается, что возгорание началось, когда дети хотели поджарить хлеб. Неосторожное обращение с зажигалкой привело к тому, что загорелись постройки и покрытие.

Спасатели уже едут на место происшествия. Информации о пострадавших не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.