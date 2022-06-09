Детская площадка загорелась в ТиНАО. Об этом сообщили очевидцы.

Происшествие случилось в поселении Кокошкино Новомосковского административного округа.

По информации очевидцев, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем – дети игрались с зажигалкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.