Детская площадка загорелась в Кокошкине. Кадрами поделились телезрители.

Сначала писали, что горит что-то около платформы, потом очевидцы добрались до самого места пожара. По их словам, он начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Дым видно сразу из нескольких районов. На место выехали спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.