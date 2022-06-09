ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).