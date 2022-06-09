ФСБ выявила в Ростове-на-Дону ячейку "Хизб ут-Тахрир" с координаторами на Украине

Сотрудники ФСБ выявили в Ростове-на-Дону ячейку запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" с координаторами на Украине.

"ФСБ РФ в городе Ростове-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ решением Верховного суда в 2003 году), состоящая из 13 граждан стран Центральноазиатского региона", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, члены ячейки вели целенаправленную работу по вербовке и распространению на территории РФ террористической идеологии среди местных мусульман и трудовых мигрантов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

