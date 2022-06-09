ВСУ заминировали территорию завода "Азот" в Северодонецке

Украинские военные заминировали территорию завода "Азот" в Северодонецке. В подвале предприятия могут находиться сотни мирных граждан. Об этом сообщил помощник главы Чеченской республики Апти Алаудинов.

По его словам, около 300 человек не могут выйти с территории завода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.