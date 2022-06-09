Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Хотмыжска

Украинская артиллерия обстреляла поселок Хотмыжск в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. В трех домах выбиты окна, осколками посечены крыши и заборы. На месте работает оперативная группа. Губернатор пообещал, что здания начнут ремонтировать в ближайшее время. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.