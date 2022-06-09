Склад со спальными принадлежностями загорелся в Новосибирске

В Новосибирске полыхает крупный склад с матрасами и другими спальными принадлежностями. В огне находятся уже больше тысячи квадратных метров. Нескольким сотрудникам, которые в этот момент находились на пятом этаже, дымом отрезало пусть к выходу. Их эвакуировали через окно с помощью автолестницы. Всего к тушению привлекли 40 человек и 11 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается.

Довольно мощное землетрясение произошло на Байкале. Его ощутили сразу в трех регионах, а также в соседней Монголии. Эпицентр находился на глубине 10 километров под озером. Магнитуда, по данным МЧС, составила 8,4 балла. Сейчас сейсмическая обстановка в регионе спокойная.

Сильный хлопок нарушил тишину в одном из дворов Нового Уренгоя. Как сообщают местные телеграм-каналы, взорвался газовый баллон в багажнике припаркованного автомобиля. Осколки от него разлетелись на несколько метров в разные стороны, рядом не было прохожих.

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