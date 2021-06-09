Спасшую пациентов при пожаре в Рязани медсестру перевезли в Москву

Медсестру из Рязани, которая вытащила из горящей больницы пациентов, доставили в Москву в Центр имени Вишневского. Женщина получила серьезные ожоги первой и второй степени. Она пострадала, спасая пациентов реанимации. Там лежали больные коронавирусом.

Пожар начался ночью. В результате трое человек погибли, восемь – госпитализированы. Шесть человек сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Пока основная версия, что пожар произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ импортного производства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.