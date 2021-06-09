На северо-западе Москвы машина выехала на тротуар и врезалась в автобусную остановку. Все произошло на улице Маршала Тухачевского рядом с домом 55.

Кадрами поделились телезрители. Подробностей аварии и информации о пострадавших пока нет. По словам Дианы, которая стала очевидцем произошедшего, она находилась в комнате, когда услышала хлопок.

"Выглянула в окно и увидела, что в остановку врезался автомобиль. Серьезно врезался получается, что все лобовое разбитое. По-моему, за рулем женщина была какая-то, либо бабушка. Вроде как пострадавших нет. Женщины стоят ругаются между собой", – рассказала она.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.