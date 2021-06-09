Блогера Хованского задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщают источники информационных агентств.

Хованский спел песню с оправданием теракта на "Норд-Осте". В композиции были призывы к убийствам и организации взрывов в метро, сообщают СМИ.

Разместили ролик на стороннем канале. После этого в квартиру блогера с обыском пришли полицейские. Забрали несколько компьютеров. На кадрах задержания видно, что дом сильно захламлен. Есть открытые бутылки с алкоголем.

Пока о расследовании больше ничего неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.