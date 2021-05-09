Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Татарстане

Поступили новые подробности по крушению легкомоторного самолета в Татарстане. Там 9 мая погибли два человека. Как сообщили в следственном управлении, за штурвалом был рабочий, который должен был ремонтировать этот самолет.

Он планировал прокачать шасси, поэтому завел мотор и какое-то время ездил на самолете по взлетной полосе. Затем он поднялся в воздух и через несколько километров самолет упал. В кабине с рабочим была женщина. Ее личность устанавливают.

Ранее информагентства сообщали, что самолет мог быть угнан, и в небо его подняли непрофессиональные летчики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.