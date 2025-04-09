Новости регионов: природный пожар на 350 "квадратах" локализовали в Дагестане

В Акушинском районе Дагестана на площади 350 квадратных метров локализован ландшафтный пожар. Об этом сообщили в МЧС России. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить переход огня на лесной массив. В настоящее время специалисты устраняют очаги тления сухой растительности.

Тем временем в центре Евпатории появился макет Луны. Арт-объект установили ко Дню космонавтики. Спутник Земли украсил фестивальную площадь. По ночам он светится, а днем можно вблизи рассмотреть его поверхность, которая повторяет расположение кратеров.

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