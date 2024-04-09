Новости регионов: около 7 тыс домов затоплены в Орске из-за паводка

Почти семь тысяч домов затоплены в Орске. Порядка 2,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения. Людям начали выплачивать компенсации, но основной ущерб еще только предстоит подсчитать. При этом местные власти сообщают, что пик паводка прошел.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол поднялся до 661 сантиметра. По информации регионального МЧС, в зону подтопления попадают четыре села. Их жителей продолжают эвакуировать. Дорогу к одному из населенных пунктов затопило.

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