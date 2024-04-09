Новости мира: обрушение грунта произошло недалеко от турецкого города Нигде

Двое погибли, еще трое получили тяжелые травмы в результате обвала породы в Турции. Трагедия произошла близ города Нигде. Известно, что бригада рабочих занималась раскопками для обустройства картофельного склада, по неизвестным причинам произошло обрушение грунта над ними. Полиция начала расследование по вопросам техники безопасности и проведения геологической экспертизы.

Продолжается поиск пропавших без вести в результате крупнейшего для Тайваня землетрясения. Установлены личности еще двух туристов, исчезнувших в зоне ЧП. Ими оказались двое любителей хайкинга из Сингапура. Спасатели разыскивают их при помощи собак и дронов.

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