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Новости

09 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: обрушение грунта произошло недалеко от турецкого города Нигде

Новости мира: обрушение грунта произошло недалеко от турецкого города Нигде

Число эвакуированных из затопленных районов Орска составило около 2,5 тыс

Движение поездов приостановлено на участке обрушения моста в Вязьме

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Двое погибли, еще трое получили тяжелые травмы в результате обвала породы в Турции. Трагедия произошла близ города Нигде. Известно, что бригада рабочих занималась раскопками для обустройства картофельного склада, по неизвестным причинам произошло обрушение грунта над ними. Полиция начала расследование по вопросам техники безопасности и проведения геологической экспертизы.

Продолжается поиск пропавших без вести в результате крупнейшего для Тайваня землетрясения. Установлены личности еще двух туристов, исчезнувших в зоне ЧП. Ими оказались двое любителей хайкинга из Сингапура. Спасатели разыскивают их при помощи собак и дронов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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