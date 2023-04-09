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Происшествия

Новости часа: полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге

Новости часа: полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге

Новости часа: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у островов в составе Индии

До 10 человек могут оставаться под завалами жилого дома в Марселе

В Москве и Подмосковье начали поджигать сухую траву

Мотоцикл загорелся на тротуаре на Пятницком шоссе

В Москве и Подмосковье начали поджигать сухую траву

В Москве и Подмосковье начали поджигать сухую траву

Водитель без прав врезался в магазин в Пятигорске

В Турции грузовик протаранил припаркованные автомобили

Пять человек пострадали при обрушении дома в центре французского Марселя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, предположительно, погибла актриса дубляжа Елена Шульман, сообщает МВД.

В Москве можно будет зарегистрировать брак в Останкинской телебашне. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 человек написали "Тотальный диктант" на площадках московского транспорта, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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