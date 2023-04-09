Новости часа: полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, предположительно, погибла актриса дубляжа Елена Шульман, сообщает МВД.

В Москве можно будет зарегистрировать брак в Останкинской телебашне. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 человек написали "Тотальный диктант" на площадках московского транспорта, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

