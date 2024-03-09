Полиция Санкт-Петербурга вычислила и задержала налетчика на отделение банка. Им оказался предприниматель из Петергофа, сейчас подозреваемый под стражей. Несколько дней назад неизвестный в маске ворвался в банк на Васильевском острове. Он угрожал сотрудникам пистолетом, распылял жидкость из баллончика и требовал отдать деньги. Сотрудники ответили грабителю отказом, в итоге через несколько минут злоумышленник сбежал. Теперь ему грозит уголовное наказание за разбой.

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