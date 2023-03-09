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09 марта, 23:30

Происшествия

В Сети появились кадры момента падения мотодельтаплана в Звенигороде

В Сети появились кадры момента падения мотодельтаплана в Звенигороде

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В Сети появились кадры момента падения мотодельтаплана в Звенигороде.

На кадрах видно, как аппарат взлетает, затем начинает крутиться, уходит в штопор и падает на крышу частного дома. За рулем находился Олег Парахин. Он является рекордсменом по наибольшей высоте над землей.

Пострадавший отделался вывихом плеча и был госпитализирован. Здание в результате ЧП не разрушено. Причины и обстоятельства падения мотодельтаплана сейчас устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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