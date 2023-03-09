Новости часа: трех человек задержали по делу о хищении 200 млн рублей с "Пушкинских карт"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По делу о хищении более 200 миллионов рублей с "Пушкинских карт" задержаны три человека. Об этом заявили в СК РФ.

250 семей из приграничных сел Белгородской области переселили в новое жилье. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Землетрясение магнитудой 5 произошло в центральной части Италии. Об этом сообщили европейские сейсмологи.