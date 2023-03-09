Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:45

В мире

Новости часа: трех человек задержали по делу о хищении 200 млн рублей с "Пушкинских карт"

Новости часа: трех человек задержали по делу о хищении 200 млн рублей с "Пушкинских карт"

Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

Вертолет ВМС Индии совершил аварийную посадку в Индийском океане

Нефтяная платформа загорелась в США

Авария произошла на Живописной улице в столице

Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

Пассажир метро, которого толкнули под поезд, оказался 15-летним подростком

Новости часа: Собянин сообщил, что южный участок МСД могут достроить до конца года

Новости часа: под завалами жилого дома в Чите больше нет людей

Новости часа: участники СВО получат отсрочку на регистрацию жилья по льготной ипотеке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По делу о хищении более 200 миллионов рублей с "Пушкинских карт" задержаны три человека. Об этом заявили в СК РФ.

250 семей из приграничных сел Белгородской области переселили в новое жилье. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Землетрясение магнитудой 5 произошло в центральной части Италии. Об этом сообщили европейские сейсмологи.

Читайте также
происшествиярегионыза рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика