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Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

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Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

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Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего в столичном метро. Все произошло на станции "Киевская" Кольцевой линии. По данным следствия, мужчина толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути.

Видео инцидента с камер видеонаблюдения опубликовал Дептранс. На записи видно, как один из пассажиров внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает его под приближающийся поезд. Юноша выжил, а его здоровью ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. На данный момент он задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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