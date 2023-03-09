Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего в столичном метро. Все произошло на станции "Киевская" Кольцевой линии. По данным следствия, мужчина толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути.

Видео инцидента с камер видеонаблюдения опубликовал Дептранс. На записи видно, как один из пассажиров внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает его под приближающийся поезд. Юноша выжил, а его здоровью ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. На данный момент он задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.