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Нефтяная платформа загорелась в США

Нефтяная платформа загорелась в США

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В американском штате Алабама загорелась нефтяная платформа. Дым от горящей буровой установки окутал соседний город, сообщает американский телеканал Fox News.

По данным местных спасателей, на вышке были запасы дизельного топлива, гидравлической жидкости, масла и множество других вредных для окружающей среды материалов. При пожаре никто не пострадал, но местные власти обеспокоены возможными загрязнениями воздуха. Особенно после серии техногенных аварий на железной дороге в США, произошедших ранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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