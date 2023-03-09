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Происшествия

Пассажир метро, которого толкнули под поезд, оказался 15-летним подростком

Пассажир метро, которого толкнули под поезд, оказался 15-летним подростком

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Пассажир московского метро, которого столкнули под поезд, оказался 15-летним подростком. Как сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, с ним все в порядке. Движение на Кольцевой линии метро уже восстановлено, рассказали в Дептрансе.

На кадрах видно, как один из пассажиров толкает другого под приближающийся поезд. Упавшего человека вытащили на платформу. А толкнувший его нарушитель задержан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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